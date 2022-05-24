Bekçilik yazılı sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Bekçilik yazılı sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın bekçilik sınav yerlerini açıklamasının ardından adaylar, gözlerini sınav tarihine çevirdi. Peki 2022 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

81 ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvuru işlemleri, 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 bekçilik sınav tarihini ve giriş yerlerini açıkladı.

Sınava katılım sağlayacak olan bekçi adayları, bekçilik sınavının ne zaman, hangi tarihte ve nerede yapılacağını sorguluyor.

Öte yandan bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor.

Peki 2022 Bekçilik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? Bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 Bekçilik yazılı sınav tarihi...

Bekçilik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak.

Saat 10.00'da başlayacak olan sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Adayların 2022 Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Ön Sağlık Kontrolü aşamasını başarıyla geçen adaylar, yazılı sınav aşamasına katılabilecek.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Bekçilik sınavı puan hesaplama

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. 50 puan üzerinde alanlar başarılı sayılacak. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanı 0 olacak.