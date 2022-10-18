Bekir Bozdağ: Kur'an okumak laiklikle ilişkilendirilemez

Bartın'daki maden faciasında şehit olan madencinin mezarı başında Kur'an okuyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kimse dini inançlarıyla kınanamaz. Kur'an okumak laiklikle ilişkilendirilemez" dedi.

Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti..

14 Ekim akşamında yaşanan olay, Türkiye'yi yasa boğdu..

Şehit olan madencilerin cenaze törenlerine çok sayıda bakan ve siyasi isimler katılarak ailelerin acılarını paylaştı..

Bu isimlerden biri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ idi..

Bozdağ, faciada şehit olan 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bakan Bozdağ'ın Kur'an-ı Kerim okuması bazı muhalif kesimlerden tepki topladı..

"Kur'an-ı Kerim okumak laiklikle ilişkilendirilemez"

Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Bozdağ, kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı suçlanamayacağını belirterek bir Adalet Bakanı'nın Kur'an okumasının laiklikle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre Bozdağ, "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." dedi.

Bekir Bozdağ şehit Berkay Kesim'in cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu VİDEO

