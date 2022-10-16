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    Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor

    Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor

    Maden faciası yaşanan Bartın'da incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 savcının görevlendirildiğini ve tahkikatın tüm yönleri ile devam ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 12:48
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    Türkiye 41 madencisine ağlarken yaralıların tedavisi de devam ediyor.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, facianın yaşandığı Bartın'a geldi.

    Adalet Bakanı burada incelemelerde bulundu.

    Gündemde ise ihmal iddiaları var.

    İhmal iddiları araştırılıyor

    Patlamadan hemen sonra ortaya atılan Sayıştay raporlarında eksi 300 metreye ulaşan ocakta 'kazıya devam edimemeli' uyarısının dikkate alınmadığı iddiası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yalanlanmıştı.

    Bu kez de bir şehit ablasının iddiası gündeme geldi.

    Acılı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında kardeşinin günler öncesinden gaz sızıntısı yaşandığı yönünde aralarında geçen konuşmalarını Erdoğan'a iletti.

    Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor VİDEO

    Bakan Bozdağ soruşturmaya ilişkin bilgi verdi

    Tüm bu ihmal iddiaları gündemdeyken Bozdağ başlatılan soruşturmalara yönelik basın mensuplarına bilgi verdi.

    Bozdağ, olayın hemen ardından çalışmaların başladığını ve karanlık hiçbir ayrıntı kalmayacağını söyledi.

    5 savcı olayı inceliyor

    Bozdağ şu açıkalmalarda bulundu:

    "Hükümetlerimiz şimdiye kadar ciddi tedbirler aldı. Tedbirler geliştirilerek artırılmaya devam edilecektir.

    Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması önemli. Kazanın soruşturulması için tahkikat başlatıldı. İlk önce 3 savcı görevlendirildi sayı 5’e çıkarıldı. 5 savcımız tahkikatı sürdürüyor.

    Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor #1

    "Olay bütün yönleri ile aydınlatılacak"

    Bu olay bütün yönleri ile aydınlatılacak. Kafalardaki tüm soruların cevabı ortaya çıkarılacak. İhmal, kusur, eksiklik kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk gereğini yapacak. Kimsenin tereddütü olamamsı için harekete geçilmiştir.

    "Soğutma sürüyor, delil toplama imkanı yok"

    Tahkikatı yakından takip ediyoruz. Soğutma çalışmaları devam ettiği için delil toplama imkanı yok. Maddi hakikat bütün gerçekliği ile ortaya çıkartılacak"

    Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor #2


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