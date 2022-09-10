Bekir Bozdağ: 6'lı masa Türkiye'ye 2023'te 7'li koalisyonu vaat ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu ve 6'lı masaya eleştirerek, "Cumhurbaşkanı adayları kim, zaten Türkiye'ye 2023'te 7'li bir koalisyonu vaat ediyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yozgat Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katılan Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'dan Tunç Soyer'in sözlerine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, sözlerine tepki gösteren Bozdağ, "Ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullanıyor ve İzmir'i işgal eden, ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden 'Yunan mezalimi' diye kayıtlara geçen, nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor.

Ben buradan sormak istiyorum Aziz Türk milleti, ecdadı ile kavgalı bir millet mi? Bizim ecdadımız, Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da bizim ecdadımızdır. Bizim ecdadımızın tarihte geriye gidişini, biz ne kadar gittiğini, tarih kitapları bile tam yazamıyor.

Bilinen tarihe baktığınızda ordumuzun 2 bin 200 sene gibi uzun bir kuruluş dönemini kutlayan bir Türkiye var. Eğer biz, sadece dün meydana geldiysek, binlerce yıllık ordumuzun kuruluşunu niye kutluyoruz? Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılını kutladık. Madem biz dün yoktuk, ecdadımız yoktur niye 951'inci yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Metrobüs kazasına ilişkin açıklama

Bozdağ, İstanbul’da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin "Pek çok vatandaşımız maalesef yaralandı. Öncelikle kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her birerine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayla ilgili gerekli adli soruşturmayı başlattı ve soruşturma devam ediyor. Konunun hem idari hem de adli yönden incelemesi devam etmektedir. Bu incelemeler sonucunda da ortaya çıkan sonuca göre elbette gereği neyse o da takdir edilecektir.

Bundan da şüphemiz yoktur. Dileğimiz bir daha böyle kazaların İstanbul'umuzda da ülkemizin hiçbir yerinde de olmaması, herhangi bir vatandaşımızın da burnunun kanamaması. Bütün yaralı kardeşlerimize rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.

"Hangisi doğru CHP"

6 muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, altılı masanın tek derdinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları öfke, kin ve nefret olduğunu ifade etti.

Bozdağ, 'HDP'ye bakanlık' tartışması hakkında ve İYİ Parti eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçenlerde HDP'ye bir bakan neden verilmesin diye açıklama yapan kimi CHP'liler oldu. Bunlar nedeniyle de tartışmalar çıktı. Tabii Yozgat'ın yiğit evlatlarından Metin Özışık kardeşimiz de Yozgatlıya yaraşan bir onurlu tavır ortaya koydu.

Buradan Metin Özışık başkanıma selam olsun diyor, onurlu tavrını ben de alkışladığımı ifade etmek istiyorum. Hatırlar mısınız Sayın Kılıçdaroğlu, Yozgat'a gelmişti. Bizim Eski Sinema'da bir de STK'larla toplantı yapmıştı.

Ne demişti orada? 'Kandil'i başlarına yıkacağım' demişti. Hatırladınız mı? Daha sonra Van'a gitti. 'Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen peşime takılsın.' Orada ayrı, burada ayrı konuş.

Şimdi de HDP'ye verilecek bakanlıkları konuşuyorlar. Ben buradan bir kez daha soruyorum. Hangisi CHP? 'HDP'ye bakan verelim' diyen mi doğru CHP'dir? 'Yoksa Kandil'i başlarına yıkarım' diye Yozgat'ta kükreyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Demirtaş'ı, Kavala’yı falanı filanı serbest bırakmanızı istiyorsanız bize takılın' diyen mi doğru CHP?

Biraz daha doğrudan soruyorum. Hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu istikamete yürüyen CHP'dir. Bunlar hangisi ben anlamıyorum. Aziz Türk milletine de buradan sesleniyorum. Her gittiği yerin nabzına göre konuşan, kendini dinleyenlere göre cümle kuran onları coşturan siyasetin bu ülkeye zerrece faydası olmamıştır.

Neyseniz o olun. Nasıl bakıyorsanız öyle bakın. Nasıl duruyorsanız öyle durun. Yozgat'ta da söylediğinizi Diyarbakır'da da söyleyin. Ankara'da da Edirne'de de söyleyeyim. Bizim farkımız burada. Biz bu ülkenin 81 ilinde bütün ilçe ve beldelerinde aynı cümleleri kuran, aynı ifadeleri kullanan, aynı düşünceyi paylaşan ve seksen bir ilden alkış isteyen ve onların dua ve desteğine talip olan bir partidir."

DHA'nın haberine göre; 6'lı masaya eleştirilerini sürdüren Bozdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayları kim?"

"Masayı icat edenler onlar. Masada oturan onlar, boş boş konuşan onlar, 'masada ne halt ediyorsunuz' diye biri sorduğunda da kıyameti koparan yine onlar. Sormak lazım değil mi? Ne yapıyorsunuz masada siz?

Cumhurbaşkanı adayını konuşuyorsun. Açıklayın o zaman veya başka bir şey söylüyorsunuz. Açıklayın o zaman veya ne düşünüyorsanız bu millete açıklayın. Milletten gizlediğiniz sakladığınız bir şey varsa onu da bu aziz millete söyleyin. Söyledikleri de yok. Cumhurbaşkanı adayları kim?

Bulmaca gibi arayın bulun. Şu da olur, bu da olur, o da olur. Onda mı, şunda mı, bunda mı? Adeta bulmacaya döndü. Bulan var mı? Yok. Bilen var mı? Yok. Niye gizliyorsunuz, yıpranır diye mi? Yoksa başka başka hesapları mı var? Onu da bilemiyorum.

"Türkiye'ye 2023'te 7'li bir koalisyonu vaat ediyorlar"

Ama benim bildiğim bu fotoğraf koalisyon ortaklarının fotoğrafıdır. Kriz dönemlerinin fotoğrafıdır. Kaos dönemlerinin fotoğrafıdır. Kriz ve koalisyon dönemlerinde, ortaklar sorununu çözemeyince bir araya gelir, otururlar otururlar, konuşurlar.

Sonra dağılır giderler. Bunlar da onu hatırlatıyor. Zaten Türkiye'ye 2023'te 7'li bir koalisyonu vaat ediyorlar. Şimdiden genel başkanlar, cumhurbaşkanı neyi yapacak, neyi yapmayacak, hangi yetkilerini kullanacak, hangilerini devredecek?

Kime ne kadar bakanlık ne kadar bürokraside tevzih yapılacak? Bunu konuşuyorlar. Şimdiden kerameti kendinden menkul, milleti yok sayıp, sandığı yok sayıp adeta seçim kazanmış gibi beyefendiler oturmuşlar. Cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl tırpanlayacağız?

Bakanlıkları nasıl taksim edeceğiz? Bürokratları nasıl dağıtacağız? Bunun hesabını yapıyorlar. Yahu bunlar daha şimdiden yumruklarını sıkmış, birbiriyle kavgaya hazır vaziyette pozisyon almış durumdalar." dedi.



