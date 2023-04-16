Bekir Bozdağ açıkladı! 22 bin 120 yeni personel alımı yapılacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nca 22 bin 120 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

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Bakanlıklarda art arda yeni personel alımları yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ardından bir alım haberi de Adalet Bakanlığı'ndan gelmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı iftar programında Adalet Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bunun ardından bir yeni haber daha geldi.

Türkiye'nin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'dan AK Parti birinci sıra adayı gösterildi.

Alımı yapılacak personel sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Bakan Bozdağ, seçim ziyaretleri kapsamında gittiği Şanlıurfa'da Trt Haber özel yayınına katıldı.

Bakan Bozdağ burada yaptığı açıklamaların ardından 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı.