Büyükelçilerle buluşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Büyükelçilere hitap eden Bozdağ, mahkemelerde alınan kararları eleştirenlere seslendi.

"Dosyaları, delilleri bilmeden konuşuyorlar"

Özellikle bazı davalar sonrası 'Adalet yok' naraları atanlara yönelik konuşan Bozdağ, "Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar." dedi.

Bekir Bozdağ: Adalet yok dedikleri dosyaları bilmiyorlar VİDEO



"Dosyaları görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanıyorlar"

Açıklamalarına devam eden Bakan Bozdağ, adaletin olmadığını söyleyenlerin dosyaları görmeden sadece taraftarlarının yazdıklarına inandıklarını belirtti.

"Bilgisizlik nedeniyle hakim ve savcılar mahkum ediliyor"

Ayrıca Bozdağ, dosyalardaki bilgisizlik nedeniyle hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşımlar ortaya konulduğunu da sözlerine ekledi.

Bozdağ konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar. Sadece taraftarlıklarına göre, dosyayı görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşım ortaya koyuyorlar."