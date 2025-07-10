Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekiline sinirlendi: O arkadaşımız dışarı çıksın

TBMM'de yoğun gündem sürüyor...

Emekli maaşını yükselten düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Torba yasa teklifinin Meclis’te kabulü sırasında tansiyonda yükseldi.

BEKİR BOZDAĞ SİNİRLENDİ

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atması, Bekir Bozdağ’ı kızdırdı.

"DIŞARIYA DAVET EDİYORUM"

TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti sıralarına dönerek "Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu." dedi.

"PİKNİKTE DEĞİLİZ YANİ GENEL KURUL'DAYIZ"

Bekir Bozdağ, tepkisinde şunları söyledi:

Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle etmiş olur.