Bakan Bozdağ, muhalefetin Türkiye'nin siyasetçiler tarafından yönetilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomi vizyonuna tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, programa ABD'den katılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan Jeremy Rifkin'e işaret etti.

"Siyasetçilerin Türkiye'yi yönetmesinden beyefendiler rahatsız"

AK Parti Çayıralan İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında konuşan Bozdağ, "Şimdi kalkmış danışmanlarla Türkiye'yi yönetmeye teşebbüs ediyor. Siyaset üstü bir kurum kuruyor. O siyaset üstü kurum danışmanlardan oluşuyor. Onlarla Türkiye'yi yönetecekmiş." dedi.

"Siyasetçilerin Türkiye'yi yönetmesinden beyefendiler rahatsız." diyen Bozdağ, "Danışmanlar yönetecek. Onlar vasıtasıyla yöneteceğiz diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, dün bir açıklama yapmış. Amerikalı danışmanı katılamayınca, biz teknolojiyi Türk halkı görsün diye onu yaptık diyor.

Bekir Bozdağ: Danışmanlarla Türkiye'yi yönetmeye teşebbüs ediyor ViDEO

"Erdoğan, bu ülkeyi teknolojinin en ileri imkanlarıyla tanıştırdı"

Türk halkı teknolojinin ne olduğunu bilmiyor mu senin kadar? Online toplantıları bu millet senden daha iyi yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi teknolojinin en ileri imkanlarıyla tanıştırdı ve bütün imkanlar Türkiye'de var. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi yok.

Orada kullandığın teknoloji, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının icraatlarıyla Türkiye'ye yansıdı. Aziz milletimizin aklıyla alay edercesine 'millet görsün' diyor." ifadelerini kullandı.

"Dünya, ülkemizin başarısını takdir ediyor, o da kalkıp bu ülkenin başarısıyla övünemiyor"

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Tahıl Koridoru'nu açtı. Amerika'sından Avrupa'sına kadar Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir eden açıklamalar yapıldı. Yahu bunlar (6'lı masa) bir defa görmedi bile. 'Allah razı olsun' demedi.

Dünya, ülkemizin başarısını takdir ediyor. O da kalkıp bu ülkenin başarısıyla övünemiyor. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, Cumhur İttifakı'na yarar diye."