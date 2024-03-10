Bekir Bozdağ: Erken seçim kararı çıkarsa Erdoğan üçüncü kez aday olabilir Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü defa aday olabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçim' açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili paylaştım yaptı

Bekir Bozdağ, erken seçim kararı alınması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti.

Anayasa'da "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünün yer aldığını hatırlatan Bozdağ, yine Anayasa'da olan bir başka maddeyi hatırlattı.

'Seçimlerin yenilenmesine karar verilirse aday olabilir'

Bozdağ, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Anayasa,116/3)" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 116. maddesi nedir?

Öte yandan Bozdağ'ın paylaşımında yer alana Anayasa'nın 116. maddesi şu şekilde tanımlanıyor: