Bekir Bozdağ: Haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum

Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında CHP'lilerin mahkeme heyetine hakaret etmesi hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Bu yaptıkları hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir" dedi.

CHP'li Yalova Belediyesinin 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşması görüldü.

Duruşmaya katılan CHP'li Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş Ilgezdi'nin mahkeme heyetine hakaretler yağdırarak tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olaya tepki gösterdi.

"Haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum"

Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP’liler; yargılama sırasında Yalova’da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyorlar, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın alasını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum" dedi.

"Yargı görevi yapanlara saygısızlık"

"CHP’lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür yargı görevi yapanları tehdittir yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP’nin hukuk devleti anlayışı" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun önünde herkes eşittir"

"Türkiye, hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse, hakim ve savcılarımızı tehdit edemez. Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak, hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir”

Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında CHP'lilerden mahkeme heyetine hakaret VİDEO ARŞİV

