Yargıdaki yeni adım ile ilgili konuşan Bakan Bekir Bozdağ, birinci sınıf hakim ve savcı olacakların 3 yıllık eğitim sürecinden geçeceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sistemine kazandırılacak hakim ve savcı yardımcılığı sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde sınavı kazanan kişilerin Türkiye Adalet Akademisi'nde temel eğitim alacağını belirten Bakan Bozdağ, daha sonra ise "hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı" olarak atanacaklarını söyledi.

Eğitim süresi 3 yıl

Bozdağ, eğimin süresinin ise 3 yıl olacağını bildirdi.

Eğitici hakim veya savcıların yetkin hakim ve savcılardan oluşacağını, eğitici hakim ve savcılara en fazla iki yardımcı verileceğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Hedef; usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcı yardımlarının meslek öncesinde iyi bir eğitim alması. 9 ay hukuk, 9 ay ceza mahkemelerinde, ayrıca istinaf mahkemelerinde ve Yargıtay'da eğitimler alınacak.





"Tarihi reform"

Bu çok büyük bir hukuk reformudur. Hakim ve savcılarımızın liyakatinin artırılması, meslek öncesinde iyice eğitilmesi ve sadece teorik eğitim değil aynı zamanda pratik bir eğitimden geçirilerek mesleğe hazırlanması konusunda atılmış son derece önemli bir adım ve reform olduğunu düşünüyoruz. Bu reform sonucu yeni hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi hayata geçtiğinde sistem bu şekilde işleyecek. 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri gerçekleşmiş olacaktır. Ben bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum."

Bekir Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılığının detaylarını açıkladı VİDEO







Meslek içi eğitimde verimlilik artacak

AA'nın haberine göre Bozdağ, ayrıca hakim ve savcıların iyi yetiştirilmesi ve gelişmeleri için eğitimin sürekli hale getirileceğini ifade etti. Yeni düzenlemenin ardından birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olabilme şartları arasına "en az 3 defa meslek içi eğitime katılma" şartının konulacağını belirten Bozdağ, böylece meslek içi eğitimin daha etkin ve verimli süreceğini vurguladı.

Bozdağ, meslek içinde hakim ve savcıları sürekli gelişmeler karşısında bilgilendiren, tecrübeleri paylaşan, konuların uzmanları aracılığıyla eğiten bir yaklaşımın hayata geçirileceğini bildirdi.

"Yargıdaki eksiklikler giderilecek"

Meslek içi eğitimin zorunlu hale getirilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "Birinci sınıfa ayrılmak isteyen her hakim ve savcı şunu bilecek, birinci sınıfa ayrılmam için en az 3 defa meslek içi eğitime katılmam gerekecek. Bu, gönüllü şekilde, eğitimleri herkesin almasını sağlayacaktır. Bu da yargı içerisinde, devam eden yargılamalar süresince ortaya çıkan sorunların, eksikliklerin, yanlışlıkların eğitim vasıtasıyla çözümlenmesine, hakim ve savcıların geliştirilmesine, liyakatın artırılmasına da büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.