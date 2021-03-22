Bekir Bozdağ: İstanbul Sözleşmesi feshi kanuna uygun

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini söyledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

Adalet eski Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanı kararıyla feshettiği veya çekildiği milletlerarası anlaşmalardan örnekler vererek Bozdağ, “Anayasa’nın 90’nıncı maddesi, sadece milletlerarası antlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa’da antlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası antlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Yorumla somut kural değişmez ve değiştiremez.” ifadesini kullandı.

"FESİH KANUNA UYGUN"

Bozdağ, “Türkiye, çok sayıda milletlerarası antlaşmadan çekildi. Türkiye, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası antlaşmalardan çekilmiştir. TBMM’nin çıkardığı kanunla Türkiye’nin çekildiği tek bir milletlerarası antlaşma yoktur. Bunun aksini gösteren yasa da pratik de yoktur.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından feshedilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi’nin 80. maddesi, sözleşmeden çekilmeyi düzenliyor. Buna göre, taraflardan biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bildirimle bu Sözleşmeden çekilebilir. Türkiye, hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir.”