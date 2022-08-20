Bekir Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

Bekir Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iade mutabakatına ilişkin konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olma girişiminde bulundu.

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen iki ülke Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından 3 ülke bir araya gelerek, İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde yazılı mutabakata imza attı.

Mutabakat doğrultusunda Türkiye, iki ülkeden de barındırdıkları teröristleri iade etmelerini istedi.

"İsveç'ten şimdiye kadar bir iade oldu"

Türkiye, talepleri yerine getirilmezse anlaşmadan çekileceğinin altını çizdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ederken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, iade işlemlerine ilişkin bir soruya da cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, İsveç'in şimdiye kadar sadece 1 kişiyi iade ettiğini belirtti.

Bekir Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi

"İsveç ve Finlandiya terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmemiştir"

İade edilen kişinin dolandırıcılık suçundan arandığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade itmemiştir. Bu mutabakattan sonra daha önce gönderdiğimiz talepleri yenilediğimiz gibi, yeni talepleri ve daha önce reddettikleri talepleri ilettik. Bu taleplere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir cevap yok. Bizim talebimiz terörle suçlanan kişilerin iade edilmesi."