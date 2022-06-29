Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenenlerle ilgili konuştu

Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenenlerle ilgili konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. İade hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 4'lü görüşmesi sona erdi.

NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede Türkiye’yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdünde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, yaptığı açıklamada konuya değindi.

"Türkiye'nin haklı sesi sonrası mutabakat metni hazırlandı"

Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Zirve’ye katıldı.

Bakan Bozdağ, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bu noktadaki samimi, haklı sesini ve geri adımı atmayacağını değerlendirdikleri için böyle bir mutabakat metni hazırlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenenlerle ilgili konuştu ViDEO

İsveç ve Finlandiya'dan beklenen dosyalar

Bozdağ ayrıca Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyalarının beklediğini, mutabakattan sonra bunların iadesi hususunun yeniden yazılacağını ve hatırlatılacağını söyledi.

Bekir Bozdağ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.