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    Bekir Bozdağ: Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

    Gaziantep'te yaşanan feci kazada 16 kişi hayatını kaybederken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 14:37
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    Bekir Bozdağ: Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

    Türkiye, Gaziantep'te meydana gelen feci kazayı konuşuyor.

    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale etmek üzere olay yerine gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına çarpan yolcu otobüsü devrildi.

    16 kişi hayatını kaybetti

    Kazada, aralarında iki İHA muhabirinin bulunduğu 16 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Soruşturma başlatıldı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, kazayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Bekir Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır"

    "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız, gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır."

    Bekir Bozdağ: Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı VİDEO

    Bekir Bozdağ: Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı #1


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