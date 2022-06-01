Bekir Bozdağ: Kira düzenlemesinde oran üzerinden belirleme yapılacak

Bakan Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya değinerek oran üzerinden belirleme yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet, her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Bunun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim" dedi.

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