Petrol
117.5
1.64%
Euro
17.6339
0.07%
Dolar
16.4313
0.22%
Altın
969.54
0.01%
Borsa
2578
1.23%
Bitcoin
520.737
0.05%
BTXN Coin
12.55
2.95%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Bekir Bozdağ: Kira düzenlemesinde oran üzerinden belirleme yapılacak

    Bakan Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya değinerek oran üzerinden belirleme yapılacağını söyledi.
    • 01.06.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bekir Bozdağ: Kira düzenlemesinde oran üzerinden belirleme yapılacak

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet, her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Bunun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Çin, yaşam için yeni gezegen arıyor
    Teknoloji

    Çin, yaşam için yeni gezegen arıyor

    Görüş Bildir