Kira artışlarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Kira fiyatlarındaki artış, son zamanlarda ev sahipleri ile kiracıları sıklıkla karşı karşıya getirdi. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müşterek çalışma yürütmeye başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığın Yozgat’taki Personel Eğitim Merkezi’nin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hukukta arabuluculuk Türkiye'de tuttu”

Bakan Bozdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya çıkan formül, Cumhurbaşkanı'mıza arz edildikten sonra arkasından gerekli adımlar atılacaktır. Şunu ilave etmekte fayda görüyorum. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Bir yandan cezada uzlaştırma öte yandan hukukta arabuluculuk Türkiye'de tuttu. Başlangıçta pek çok kesim bunlara şüpheyle bakıp karşı dururken bizim attığımız bu adımlar meyvelerini verdikçe şüpheler azaldı, karşı duranların katkısı da çoğaldı.

O nedenle kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde TBMM'de de değerlendirilecek ve kabulü halinde de yasalaşacaktır.”

Bekir Bozdağ: Kira ihtilaflarını arabulucuya göndermeye kararlıyız ViDEO







“Hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur”

Öte yandan açıklamalarına devam eden Bozdağ, iktidara geldiklerinden bu yana 276 adliye sarayı yaptıklarını, Türkiye'de 569 bin metrekarede hizmet veren adli hizmetleri 5 milyon metrekareye çıkardıklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, Türkiye'de cezaevlerinde bugün 315 bin civarında kişi olduğunu, Avrupa'dan gelen heyetlerin cezaevindeki sadece 2 kişiyle ilgilendiğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İnsan hakları, hak, hukuk, adalet derken madem öyle diyorsunuz cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaşımız var. Bunların hak ve hukukuna ilişkin size hiçbir şikayet gelmedi mi? Niye onlarla ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair söyledikleri tek cümle duymadık. Yüzlerine ikili görüşmelerde de söylüyoruz. Şimdi de bakıyoruz; iki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon karara imza atan hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur.”

