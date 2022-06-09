Bakan Bekir Bozdağ, kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2023’te sona ereceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı, fahiş kira artışlarına yönelik çalışmalar kapsamında oranlarda düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmeme koşulu hayata geçirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Bakan Bekir Bozdağ, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı olduğunu vurguladı.

"Düzenlememiz geçici"

Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır.

Bekir Bozdağ: Kira sınırlaması geçici bir düzenleme ViDEO



"1 yıl sonra eski sisteme dönülecek"

Uzatılma söz konusu değil, geçici mahiyette yapıldı. 1 yıl sonra eski düzenlemeye dönülecek. İstisnai bir durum. Konutlarda ve konutlarda kiracı olarak oturanlar için geçerli. İş yerleri, mevcut borçlar kanunu sözleşmesine tabi. Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini sınırlıyor kiracıya bir hak getiriyor. Tahliye davası açılırsa mahkemenin reddedeceği aşikardır.

"Ev sahibi de kiracı da korunuyor"

Yargı yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Ev sahibi zorla kiracıyı çıkaramaz. Ev sahibini makul düzeyde koruyan ev sahibini de makul düzeyde bir sınıra tabi tutan bir adım attık. 1 yıl süre için yasa bir hakem rolü oynadı, emredici bir hüküm kurarak makul çizgide kavuşturuyor."