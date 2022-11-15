Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye ulaştığını duyurdu.

Taksim'in İstiklal Caddesi, terör saldırısıyla sarsıldı.

PKK üyesi olduğu öğrenilen hain terörist, şehrin en işlek caddesine plastik patlayıcı bomba yüklü çantayı bırakarak kaçtı.

40 dakika yanında oturduğu çantanın zaman ayarlı patlama süresi dolan terörist olay yerinden kaçarken, her şeyden habersizce bölgede gezinen 6 vatandaş canından oldu.

Bir diğer yandan terör saldırısını gerçekleştiren terörist dahilindeki gözaltına alınanların sayısı zaman geçtikçe yükseliyor.

Kimliği belirlendi

Elim olay sonrası ekiplerce başlatılan derin çaplı soruşturma sonucunda, hain teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirlendi.

Bir diğer yandan soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilenlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre 48 olan gözaltı sayısı, 2 kişinin daha eklenmesiyle 50'ye yükseldi.





"Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor"



Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her türlü terörü, kim tarafından yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." dedi.



