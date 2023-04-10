Bekir Bozdağ: Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya hizmet etmek büyük şeref

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da AK Parti'den 1'inci sıradan milletvekili adayı oldu.

Bozdağ, adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente hizmet etmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Şanlıurfa AK Parti milletvekili adaylarının hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, şunları yazdı:

Peygamberler diyarı Şanlıurfa’ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir.



Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile Peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım.