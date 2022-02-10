Bekir Bozdağ: Sağlıkta şiddette yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarını korumak için şiddet yasasını masaya yatırdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz yıl konu ile ilgili sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaşsa da, şiddet olaylarını düşüşünde etkin bir rol almadı.

Bugün de konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme düzenledi.

Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinde sağlık çalışanlarına gösterilen şiddet hakkında yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

"DETAYLARI AÇIKLANACAK"

Sosyal medya hesabından Bakan Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

"ADALETİN SONUÇLARINA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca da Bozdağ'ın paylaşımını alıntılayarak "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.