Bakan Bozdağ, adreslerinde bulunamayan Güzel'le ilgili konuştu. Bozdağ, "Resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış gözükmüyor" dedi.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığına son verilen Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Kararın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının yargı muhabirleriyle bir araya geldiği programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Bekir Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı ViDEO

"ARAMA VE TARAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin Bozdağ, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta yakalama kararı çıkardı. Kolluk da bununla alakalı gerekli arama taramayı yaptı. Gayri resmi, kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı, bu konu tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla zaten paylaşılacaktır.

Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. Ama şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı maalesef olmadı. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir." ifadelerini kullandı.

OKTAR DAVASINDAKİ TAHLİYELER

Öte yandan Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararının sorulması üzerine Bekir Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." bilgisini paylaştı.

Bozdağ, soruşturmanın incelemeden sonraki aşama olduğunu sözlerine ekledi.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, savcılığın yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini istemesine ve mahkemenin Adalet Bakanlığı'ndan görüş istemesine yönelik soruya ilişkin Bakan Bozdağ, bu konudaki yargılamanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini kaydetti.

SANIKLARIN TAMAMI YURT DIŞINDA

Yargılama çerçevesinde 26 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, bu sanıkların Türkiye'ye iadesinin reddedildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, Suudi Arabistan'ın davanın naklini istediğini söyledi.

Bozdağ, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmadığını, ancak yargılamanın nakli talebinin uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde iletildiğini anlattı.

Cumhuriyet savcısının davanın durmasını ve yargılamanın naklini talep ettiğini anımsatan Bozdağ, Türkiye'de tutuklu sanık bulunmadığını, sanıkların tamamının yurt dışında olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"HENÜZ GÖRÜŞ BİLDİRMEDİK"

"Durma kararı verilmesi talep edilince mahkeme Adalet Bakanlığına görüş sordu. Biz de bu konuyu inceletiyoruz. Uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde görüşümüzü bugün göndereceğiz. Henüz görüş bildirmedik. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceğiz. 6706 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu devam edecek, ona göre karar veriyoruz."

Bozdağ, davanın durdurulması kararı halinde, yargılamanın Suudi Arabistan'da devam edeceğini, buradan çıkan kararın infazını Türkiye'nin değerlendireceğini, ceza verildiğinde, infaz yerine getirildiğinde Türkiye'nin düşme kararı verebileceğini dile getirdi.

TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Beraat kararı verildiğinde ise Türk mahkemesinin durdurma kararını kaldırıp yargılamaya devam edebileceğini ya da bu kararı yeterli görüp düşme kararı da verebileceğini bildiren Bozdağ, Suudi Arabistan'a yargılamanın naklen devrinin Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmadığını sözlerine ekledi.