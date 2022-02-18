Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün babasıyla görüştü

Bakan Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Bekir Bozdağ, baba Bekir Şentürk'e taziye dileklerini iletti.

"FAİL HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK"

Derin üzüntü içerisinde olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.