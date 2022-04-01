Bekir Bozdağ: Süreli nafaka gündemde yok

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bozdağ, süreli nafakanın gündemde olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Gündemdeki pek çok konuya ilişkin değinen Bekir Bozdağ, süreli nafakanın gündemde olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın süresiz nafakanın süreli nafakaya dönüştürülmesiyle ilgili eskiden beri devam eden çalışmaların olduğunu belirten Bozdağ, yeni dönemdeki öncelikler arasında olmadığını, süreli nafaka ile bir çalışmanın olmadığını vurguladı.

İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİ YAPILMAYACAK

İcra ile çocuk teslimine de değinen Bozdağ, bu yönteme son veren düzenlemenin hayata geçtiğini, Çocuk Teslim Merkezi aracılığı ile çocukların teslim edileceğini vurguladı.

Pazartesi gününden itibaren başlayacak uygulamanın çalışmaların 11 ilde tamamlandığı belirtildi.