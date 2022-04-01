Petrol
104.81
0.10%
Euro
16.25
0.02%
Dolar
14.69
0.14%
Altın
911.23
-0.27%
Borsa
2248
0.65%
Bitcoin
666.390
-3.55%
BTXN Coin
36.98
0.00%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Bekir Bozdağ: Süreli nafaka gündemde yok

    Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bozdağ, süreli nafakanın gündemde olmadığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bekir Bozdağ: Süreli nafaka gündemde yok

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

    Gündemdeki pek çok konuya ilişkin değinen Bekir Bozdağ, süreli nafakanın gündemde olmadığını belirtti.

    Adalet Bakanlığı’nın süresiz nafakanın süreli nafakaya dönüştürülmesiyle ilgili eskiden beri devam eden çalışmaların olduğunu belirten Bozdağ, yeni dönemdeki öncelikler arasında olmadığını, süreli nafaka ile bir çalışmanın olmadığını vurguladı.

    İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİ YAPILMAYACAK

    İcra ile çocuk teslimine de değinen Bozdağ, bu yönteme son veren düzenlemenin hayata geçtiğini, Çocuk Teslim Merkezi aracılığı ile çocukların teslim edileceğini vurguladı.

    Pazartesi gününden itibaren başlayacak uygulamanın çalışmaların 11 ilde tamamlandığı belirtildi.

    Bekir Bozdağ: Süreli nafaka gündemde yok #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Ukrayna'daki öğrenciler için yatay geçiş tarihleri
    Eğitim

    Ukrayna'daki öğrenciler için yatay geçiş tarihleri

    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
    3. Sayfa

    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

    Görüş Bildir