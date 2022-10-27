Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını açıkladı. Bozdağ, çalışmanın tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından Tabipleri Birliği'nin yapısına yönelik eleştiriler sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.



Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir hazırlık yapıyoruz"

Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını duyuran Adalet Bakanı, "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz.'' dedi.

"Türk ifadesi kullanıp Türk milletine hakaret ediyorlar"

Bozdağ, ''Türk Tabipler Birliği'nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

"Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabine'ye arz edeceğiz." diyen Bozdağ, "Ondan sonra da Parlamento'da Cumhur İttifakı milletvekilleri, bunun yasalaşma sürecini takip edecekler." ifadelerini kullandı.

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