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    Bekir Bozdağ: Ucu açık nedenler iyi hal indirimine sebep olamayacak

    Adalet Bakanlığınca yeni düzenlemelere gidildiğini duyuran Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 11:26
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    Bekir Bozdağ: Ucu açık nedenler iyi hal indirimine sebep olamayacak

    Bakan Bozdağ: (iyi hal indirimleriyle alakalı) 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak.

    AYRINTILAR GELECEK...


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