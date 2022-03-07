Bekir Bozdağ: Ucu açık nedenler iyi hal indirimine sebep olamayacak

Adalet Bakanlığınca yeni düzenlemelere gidildiğini duyuran Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ: (iyi hal indirimleriyle alakalı) 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak.

AYRINTILAR GELECEK...