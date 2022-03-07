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- Bekir Bozdağ: Ucu açık nedenler iyi hal indirimine sebep olamayacak
Bekir Bozdağ: Ucu açık nedenler iyi hal indirimine sebep olamayacak
Adalet Bakanlığınca yeni düzenlemelere gidildiğini duyuran Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
- DHA
- 07.03.2022 - 11:26
Bakan Bozdağ: (iyi hal indirimleriyle alakalı) 23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak.