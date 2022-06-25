Bekir Bozdağ'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'idam' açıklaması soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangını çıkaranlara idam cezası gelmesi konusundaki açıklamalarına ilişkin Bakan Bozdağ, "Cezalarının yeniden ele alınmasında biz de fayda görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Toplantısı’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçen Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin, basın mensuplarından birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın idama yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Bakan Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

"Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Şu anda Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklama ile mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu.

“Cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz”

En ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor, üst sınırı yok. Örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçu ise müebbet. Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz.

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“Cumhurbaşkanlığımızın konuşması bizim için talimattır”

Cumhurbaşkanlığımızın konuşması bizim için talimattır, bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. TBMM elbette bu konuda gerekli adımları Cumhurbaşkanımızın ve bu çalışmalar çerçevesinde atacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarda, "Caydırıcı bir ceza olmalı. Ben de diyorum ki ucu nere dayanıyor idama mı, idam olmalı.” ifadelerini kullanmıştı.

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