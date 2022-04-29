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Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi

Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.