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    Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.
    • 29.04.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 17:48
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    Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.

    AYRINTILAR GELECEK...


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