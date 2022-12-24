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Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama

Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama

Başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz" dedi.