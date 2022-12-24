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    Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama

    Başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz" dedi.
    • 24.12.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 17:05
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    Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama

    Türkiye'de son dönemde başörtüsünün yasal ve Anayasal güvence altına alınması gündeme geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne yönelik kanun teklifi vererek bu konunun yasal güvence altına alınması gerektiğini açıkladı.

    Bunun ardından yasal teklifin yeterli olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirterek talimat verdi.

    Anayasa değişiklik teklifi Meclis'te

    Cumhur İttifakı paydaşlarının üzerinde çalıştığı Anayasa teklifi tamamlandı.

    Hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu.

    Bekir Bozdağ'dan açıklama

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    Bakan Bozdağ, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bekir Bozdağ dan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama #1


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