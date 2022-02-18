Bekir Bozdağ'dan bürokratlara 'milletvekili' uyarısı

Adalet Bakanı Bozdağ, milletin sesi olduğunu vurguladığı milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bürokratları, görevden alacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabul etti.

'Hayırlı olsun' ziyaretine gelen üyeler, Meclis'e gelecek yasal düzenlemeleri ele alarak milletvekilleri taleplerini dile getirdi.

6'INCI YARGI PAKETİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.

"TELEFONLARA ÇIKMAYAN BÜROKRATI GÖREVDEN ALIRIM"

Milletvekilinin milleti temsil ettiğini söyleyen Bakan Bekir Bozdağ, "Milletvekili milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım." ifadelerine yer verdi.