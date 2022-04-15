Bekir Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı kararı açıklaması: Nakli kanuna uygundur

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının naklinin kanuna uygun olduğunu, yargı yetkisinin devri ya da davanın düşmesi anlamına gelmediğini ifade etti.

2 Ekim 2018’de, nişanlısı Hatice Cengiz ile gittiği İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkamayan ve öldürüldüğü belirlenen Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Türkiye’de görülen davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan tarihli duruşmada, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüşüyle, davanın durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi.

Kararla birlikte itirazlar da yükselirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan naklin hukuka olduğu yönünde açıklamalar geldi.

"Davanın düştüğü anlamına gelmez"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararın yargı yetkisinin devri olmadığını, davanın düştüğü anlamına gelmediğini belirtti.

"Hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, çarpıtma yorumdur"

Bozdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."