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    Bekir Bozdağ'dan CHP'ye Kaftancıoğlu tepkisi

    Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bekledikleri gibi karar verilmeyince yargı görevlilerini tehdit etmenin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.
    • 13.05.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 16:50
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    Bekir Bozdağ'dan CHP'ye Kaftancıoğlu tepkisi

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun onanan cezası sonrasında CHP parti mensuplarının ifadelerinden dolayı açıklamalarda bulundu.

    Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP'li yetkilileri kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.

    Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir." dedi.

    Bekir Bozdağ dan CHP ye Kaftancıoğlu tepkisi #1


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