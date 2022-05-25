Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir zaman mücadeleden ve zorluktan kaçmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar.

İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar bitiremediler, Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar." dedi.

Saat verdi, Twitter üzerinden video yayınladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere ve halka seslenerek saat 22.00'de bir video yayınlayacağını duyurdu.

Beklenen videoyu yayınlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'de kurulan bir vakıf üzerinden suçlamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız.

Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!"