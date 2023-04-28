Bekir Bozdağ'dan şampanyalı-secdeli 14 Mayıs yorumunu eleştirenlere yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Açıklamam, istismar ediliyor. Onlar kendileri de nasıl kutlayacaklarını söylüyorlar. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin kaderinin çizileceği seçimlere 16 gün kaldı.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bekir Bozdağ, Şanlıurfa ziyaretinde yaptığı çarpıcı 14 Mayıs yorumuyla çok konuşuldu.

Bakan Bozdağ "14 Mayıs'ta ya şampanya patlatanlar ya da alnını secdeye koyanlar olacak." dedi.

Bunun üzerine muhalefet cephesinden çokça eleştirilen Bakan Bozdağ, Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi.

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmayacağını vurgulayan Bozdağ, kendisini eleştiren muhalefete de yanıt verdi.

"Açıklamam istismar ediliyor, bundan neden rahatsız oluyorsunuz"

"Benim yaptığım şunlar ya da bunlar kazanılacak değil, kimin nasıl kutladığıdır" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: