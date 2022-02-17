Bekir Bozdağ'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması

Bakan Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı tarafından bıçakla öldürülen Sıla Şentürk davasını yakından takip edeceğini duyurdu.

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Cank Gökçek tarafından bıçaklanarak katledildi.

Cinayet Türkiye'de infial yaratırken, 21 yaşındaki cani saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siyasi isimlerden konuyla ilgili açıklamalar yapılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALAMAMIŞ BİRİ..."

Cinayetin yakın takipçisi olacağını belirten Bozdağ, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı.

"CİNAYETİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."