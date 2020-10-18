Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun, uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Bekir Coşkun'dan kötü haber geldi.

75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun, akciğer kanserine yenik düştü.

AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavisine devam edilen Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın Gazetesi'ne geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü. 1987’de Sabah Gazetesi'nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet Gazetesinde geçti.

Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako’nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır.

TRT'de yayımlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Hürriyet Gazetesi'de ayrılıp, 25 Eylül 2009 tarihi itibarıyla HaberTürk gazetesinde yazılarına başlamıştır.