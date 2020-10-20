Dolar
7.8905
0.1497%
Euro
9.321
0.4905%
Altın
1906.84
0.1549%
Borsa
1209.34
0.3293%
G. Altın
484.164
0.3846%
Bitcoin
93586.04
0.9042%
EXEN Coin
11.59
-0.50%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C
    Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı

    Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı

    75 yaşında geçirdiği akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un, cenaze namazı Ankara'da kılındı. Bekir Coşkun, son yolcuğuna alkışlar eşliğinde uğurlandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 13:22
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 13:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gazeteci Bekir Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim günü 75 yaşında hayata veda etti.

    Bugün Ankara Bilkent Doğramacızade Sami Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınan Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

    ALKIŞLARLA UĞURLANDI

    Yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazında Bekir Coşkun'a, son yolculuğunda alkışlar ile eşlik edildi.

    Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'daki cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere uğurlandı.

    Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı VİDEO

    Bekir Coşkun un cenazesi, alkışlarla uğurlandı #1

    Bekir Coşkun un cenazesi, alkışlarla uğurlandı #2

    Bekir Coşkun un cenazesi, alkışlarla uğurlandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir