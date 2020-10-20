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- Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı
Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı
75 yaşında geçirdiği akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un, cenaze namazı Ankara'da kılındı. Bekir Coşkun, son yolcuğuna alkışlar eşliğinde uğurlandı.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 13:22
- Güncelleme : 20.10.2020 - 13:22
Gazeteci Bekir Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim günü 75 yaşında hayata veda etti.
Bugün Ankara Bilkent Doğramacızade Sami Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınan Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazında Bekir Coşkun'a, son yolculuğunda alkışlar ile eşlik edildi.
Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'daki cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere uğurlandı.
Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı VİDEO