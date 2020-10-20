Bekir Coşkun'un cenazesi, alkışlarla uğurlandı

Sinan Oğan: Ermeni toplumunda büyük bir yıkım var

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Antalya'da İngiliz şirket, sit alanı olan yarımadaya villa yapmaya başladı

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