Önceki gün hayatını kaybeden Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, cenaze namazında yan yana saf tuttu.

Uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci Bekir Coşkun, 18 Ekim günü tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

75 yaşında hayata veda eden Bekir Coşkun, Ankara'da bulunan Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

Medya ve siyasetten birçok ismin katıldığı Bekir Coşkun'un cenaze namazına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı.

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

Bekir Coşkun'un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana VİDEO

ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLECEK

Bekir Coşkun'un cenazesi Şanlıurfa'nın Tülmen ilçesine defnedilecek.