Dolar
7.8905
0.1497%
Euro
9.321
0.4905%
Altın
1906.84
0.1549%
Borsa
1209.34
0.3293%
G. Altın
484.164
0.3846%
Bitcoin
93586.04
0.9042%
EXEN Coin
11.59
-0.50%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C
    Bekir Coşkun'un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana

    Bekir Coşkun'un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana

    Önceki gün hayatını kaybeden Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, cenaze namazında yan yana saf tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 13:09
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 13:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci Bekir Coşkun, 18 Ekim günü tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    75 yaşında hayata veda eden Bekir Coşkun, Ankara'da bulunan Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

    İNCE VE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

    Medya ve siyasetten birçok ismin katıldığı Bekir Coşkun'un cenaze namazına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı.

    İnce ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

    Bekir Coşkun'un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana VİDEO

    ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLECEK

    Bekir Coşkun'un cenazesi Şanlıurfa'nın Tülmen ilçesine defnedilecek.

    Bekir Coşkun un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana #1

    Bekir Coşkun un cenazesinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir