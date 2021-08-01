- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bekir Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'si kontrol altında
Bekir Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'si kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla ve Antalya olmak üzere iki kentte 5 orman yangınına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.
- AA
- 01.08.2021 - 11:29
- Güncelleme : 01.08.2021 - 11:42
Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları beşinci günde de sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bekir Pakdemirli, yangınla mücadelede son durum tablosunu da paylaştı.
ANTALYA VE MUĞLA'DA MÜCADELE SÜRÜYOR
Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.