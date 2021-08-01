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Bekir Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Bekir Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla ve Antalya olmak üzere iki kentte 5 orman yangınına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.