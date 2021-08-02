Bekir Pakdemirli: 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık

Son 5 günde 132 yangından 125'inin kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, 7'sinin devam ettiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki afet bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yapılan açıklamada, yangınların dağlık alanlarda devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, Gündoğmuş'un tahliye edilme ihtimali olduğunu aktardı.

"HOZAT YANGINI KONTROL ALTINDA"

Söndürme çalışmalarıyla birlikte 125 noktanın kontrol altına alındığını duyuran Bakan Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Tunceli Hozat'taki yangın da kontrol altına alındı." dedi.

SÜREN YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Bakan Pakdemirli, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Öğleden sonra hava şartları nedeniyle potansiyel tehlike içeriyor. Sabah saatlerinde tüm yangınlar üzerinde bakanlarla birlikte hava aracıyla koordinasyon ve inceleme yaptık.

Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de artırarak bugün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor olacağız.

Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınlara göre ciddiyeti daha az. Gündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.





"TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK NEMİ"

Termik santralle ilgili şimdilik problem yok gözüküyor, rüzgar da o yönde esmiyor. Bir problem olursa karşı ateş ve diğer tekniklerle müdahale etmek için arkadaşlarımız gereken tahkimatı yaptı. Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın estiği günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yüzde 30'un altında nemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı. Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz.





"İLK YAĞMURLARLA DİKİME BAŞLIYORUZ"

Marmaris özelinde yangında da çok ciddi yerleşim yeri tahkimatı ile çalıştık. Yerleşim yerlerinin güvenlik altına alınması belediyenin işi.

Belediyelerimizin bunları tahkimatı konusunda ormanla işirliği içinde ileriye dönük tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum.

İlk yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasanın 169. maddesi asla ve asla orman alanları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları var. Bu istisnaların içinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldan beri olan konu, turizm alanı tahsis edilecekse edilir.

Kurumlardan görüş alınır, turizm alanı ilan edilecekse edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi spekülasyonların yapılması yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle hainler varsa cezasını adli merciler verecektir. Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

YURT DIŞINDAN GELEN YARDIMLAR

Amfibik dediğimiz hem karada giden hem de suda yüzen demektir, suyu toplar, alır, sonra da iniş yapacağı noktaya gider ve atışını yapar. Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor.

Gelen pilotların bizim sistemimize adapte olması zaman alıyor. Her uçağın faydası var burada. Her gelen ayrdımı kabul etmiyoruz. 5 tonun altında kalan uçaklar sıkıntı olabiliyor. 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik uçakları tercih ettik. Hala uçaklar gelmeye devam ediyor. Sahada çalışan 16 uçak, 51 helikopter var. İHA'larımız, insansız helikopterlerimiz var."