Bekir Pakdemirli: 4 kentte 9 orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 kentte 9 orman yangınına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, yangınlara müdahalede son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bilgi verdi.

4 KENTTE 9 ORMAN YANGININA MÜDAHALE

Bakan Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında, 4 kentte 9'u devam ediyor" diyerek, bu yangınlara da müdahalenin sürdüğünü belirtti.

"ESKİMİŞ UÇAKLARI NEDEN KULLANALIM"

Uçak eleştirilerine de yanıt veren Bakan Pakdemirli, "Eskimiş uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz. THK'nın envanterindeki uçaklar güvenilir değildi. Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık. Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir" dedi.

