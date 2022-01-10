Orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca'da bir kafede Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve muhtarlar katıldı.

Bakan Pakdemirli’nin programda yaptığı konuşmada, yangınlara ilişkin açıklamaları ön plana çıktı. Bakan Pakdemirli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Yazın zorlu bir zamanı geçirdik hep birlikte. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük orman yangınlarına karşı savaştık. Bunlara karşı orman teşkilatımızla, orman köylümüzle birlikte savaştık.

Bekir Pakdemirli: 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız ViDEO



“HEDEFİMİZ YANAN ALANLARI 1 YIL İÇİNDE AĞAÇLANDIRMAK”

Allah'a şükür İstanbul'da özellikle büyük bir şey olmadı ama Muğla'da orman köylümüz gerçekten çok büyük bir mücadele etti. Çünkü onların canı yanıyor, onların gelir kaynağıydı o. Ve hakikaten buradaki orman köylümüzdeki bilinçlenme ortalama orman köylümüzde bilinçlenme ortalama entelektüel bilinçlenmenin çok ötesinde olduğunu hem müşahede ettik hem de gururla bunu söylemek isterim. Bizim 12.5 milyon hektar ormanımız yani yaklaşık Türkiye'nin altıda biri orman yangınlarına hassas bölge. Anayasa'nın bir 169. maddesi var, bu konu çok tartışılıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yanan ormanlar tekrar ağaçlandırılır, bunlar başka türlü kullanılmaz. Başka türlü kullanılmasının önüne hep birlikte geçmemiz lazım. En başta muhtarımızın geçecek, biz geçeceğiz, hepimiz geçeceğiz. Bunların örneklerinin bugüne kadar Türkiye'de olmaması, güzeldir ama bundan sonra olmamasını hep birlikte sağlıyor olmamız lazım. Hedefimiz yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Bu arada bu sene 11 orman şehidimiz var, onlara da tekrar rabbimden rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten orman, ordu ve polis sonra en çok şehit veren kurumdur Türkiye'de.





“55 HELİKOPTER İLE YANGIN SEZONUNA GİRİYOR OLACAĞIZ”

Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor.





“5 AMFİBİK UÇAK, 15 TANKER UÇAK 55 HELİKOPTER ALIM VE KİRALAMA İHALELERİ BAŞLAMIŞ DURUMDA”

Burada inşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikopter bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağız.”

“1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR CARİ FAZLA VERMİŞ OLMAYI BEKLİYORUZ”

Pakdemirli açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“2021'de endüstriyel odun üretiminde yüzde 13 artışa rağmen yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara yakın gelir sağladık. İstanbul'da da orman işçiliği çalışmaları kapsamında da son 3 yılda 23 milyon lira bir ödeme yaptık ve 2021 yılında 11 milyon lira ödeme yaptık. Burada önemli olan bir şey var, sektörde dışa bağımlılık. Türkiye bugün bir mücadele içerisinde, kendi kendine yeterlilik, ihracat fazlası verme, cari açığını düşürme ve cari açığını tamamen kapatma ve cari fazla verme gayreti içerisinde. Biz ormancılık sektöründe bunu 2019'dan itibaren yaptık. 2017'de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüz, 2019 yılında ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020'de 560 milyon dolar cari verdik. Bu sene ne verdik? Rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz.

“ORMAN KÖYLÜSÜNÜN DE MUTLAKA GELİRİ ARTACAK”

Bunun anlamı şu; tabii ki orman ürünlerindeki üretim artığı sürece, sürdürülebilir bir şekilde üretim arttığı sürece bunun da en büyük paydaşı olan orman köylüsünün de mutlaka geliri artacak. Bunu da hep birlikte beraber yapıyor olacağız.”

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığını belirterek, orman köylüsüne verilecek birim işçilik fiyatları konusunda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Milletin gündeminde sağlığın, ekonominin, işin ve eğitimin olduğunu biliyoruz. Burada bazı meselelerin olduğunu da biliyoruz. Ama bu meseleleri ancak Cumhur İttifakıyla çözebileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu işleri ancak Cumhur İttifakı çözebilir çünkü şunu söylüyor; diyor ki 'Bir tane bayrak var, tek millet var, tek vatan, tek devlet, bunun etrafında toplanan kim varsa herkes Cumhur İttifakı'ndadır' diyor. Buna hizmet edecek kimimiz varsa hiçbir sıkıntı olmadan biz bunun etrafında Cumhur İttifakı tüm 84 milyona açıktır diyoruz." ifadelerini kullandı.