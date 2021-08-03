Bekir Pakdemirli açıkladı! Orman yangınlarında son durum ne, hangi bölgelerdeki yangınlar söndürüldü?

Bekir Pakdemirli açıkladı! Orman yangınlarında son durum ne, hangi bölgelerdeki yangınlar söndürüldü?

Bakan Pakdemirli, yaptığı basın toplantısında yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Bunun akabinde, "Orman yangınlarında son durum ne? Hangi yangınlar söndürüldü?" sorusu gündeme getirildi.

Türkiye son zamanlarda birçok bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Devletin tüm kademesi ve vatandaşlar, yangınların başladığı ilk andan itibaren seferber oldu.

Kardeş ülke Azerbaycan yardım için ekip yollayarak, Türkiye'nin yangınlarla olan mücadelesine destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. İki bakan, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine, "Orman yangınlarında son durum ne? Hangi yangınlar söndürüldü?" sorusu gündeme geldi.

Peki, "Orman yangınlarında son durum ne? Hangi yangınlar söndürüldü?" İşte son durum..

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, "38 ilde 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü." ifadesini kullandı.

Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personelin mücadele ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik." dedi.