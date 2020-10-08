Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz

Azerbaycan, 24 saatte çok sayıda askeri teçhizat imha etti

Şenol Güneş: İyi oynadık ama hatalarımız var

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Gündem 56