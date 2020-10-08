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    Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz

    Bakan Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz.”
    • İHA
    • 08.10.2020 - 11:47
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    Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz

    Bakan Pakdemirli: “Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz.”

     

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