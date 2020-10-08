- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz
Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz
Bakan Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz.”
- İHA
- 08.10.2020 - 11:47
Bakan Pakdemirli: “Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz.”