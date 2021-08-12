Bakan Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumak amacıyla Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 av döneminde ava kapatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarının her yıl, her saniye mevsimine göre sık görülebilecek bir dönemde olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına karşı tedbirli olduklarını bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini söyleyen Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi.

Toprakların yeniden yeşermesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Bekir Pakdemirli: Antalya ve Muğla’da av yasağı kararı aldık

ANTALYA VE MUĞLA'DA AV YASAĞI

Yaban hayatıyla ilgili kayıpların olduğunu belirten Pakdemirli, "Yaban hayatının doğru yönetimi için, doğal yaşamlarında korunması için gerekli düzenleme kararı aldık. Bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." diye konuştu.

SEL BÖLGELERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Türkiye'nin dün farklı bir afete uyandığını bildiren Pakdemirli, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel afetlerinin hala devam ettiğini dile getirdi. Pakdemirli, sel afetinden can kayıplarının sayısının saat saat artmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum, yarın ve cumartesi günü ağır yağışın olacağını ve meteorolojik risklerin hala devam ettiği konusunu size tekrar ifade etmek istiyorum.

"DEVLET TÜM YARALARI SARACAK"



Vatandaşlarımız, özellikle can kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde, bu bölgelerde kendi tedbirlerini alarak yağışın ve potansiyel taşma riskinin olduğu bölgelerden uzak durma gayreti içinde olsunlar. Vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet, tüm afetlerde olduğu gibi sel baskını afetinin de yaralarını saracak."