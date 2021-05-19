Bekir Pakdemirli, doğada gençlerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde gençlerle buluştu.

Ekoturizm Eylem Planı kapsamında Muğla Kavakarası'nda hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulunmak için bölgeyi ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerle bir araya geldi.

Bölgede düzenlenen doğa yürüyüşüne, Bakan Pakdemirli ile birlikte OGM Müdürü Bekir Karacabey, doğasever sanatçı ve sosyal medya fenomenleri katıldı.

BEKİR PAKDEMİRLİ, KAMP ATEŞİNİN BAŞINDA GENÇLERLE BULUŞTU

Gezi sırasında katılımcılara, 65 milyon yıldır bu bölgede yaşam süren Anadolu Sığla ağaçlarının şifa dolu etkileri hakkında bilgi verildi.

Gece çadırda konaklayan Bakan Pakdemirli, kamp ateşi başında da gençlerle sohbet etti.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Muğla Çandır ekoturizm rotasını gezmek için teknelerle yola çıktı. Bu sırada etkinliğe katılan gençler, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Katılımcılar Muğla Çandır'da ekoturizm için oluşturulan sera, pansiyon ve yöresel stantları da gezerek, doğa yürüyüşü yaptı.

29 İLDE 39 EKOTURİZM ROTASI

Vatandaşların pandemi sürecinde daha iyi koşullarda tatil yapabilmelerini sağlamak, doğa koruma bilincini aşılamak ve her geçen gün daha da büyüyen ekoturizm pastasından pay almak amacıyla Ekoturizm Eylem Planları hazırlayan OGM, 29 ilde belirlenen 39 ekoturizm rotasıyla doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor.

2021-2025 Ekoturizm Eylem Planı'nı hazırlayan OGM, bu alanları vatandaşlara tanıtmak için 'Yeşil Nefes Turları'nı başlattı. İlki İstanbul Büyükada'dan başlayan 'Yeşil Nefes Turları', Muğla Köyceğiz ve Yalova Termal ekoturizm rotası ile devam etti.

Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya fenomenlerinin ve bloggerların da katılımı ile düzenlenen ekoturizm tanıtım turları son olarak Muğla Kavakarası ekoturizm rotasında yapıldı.