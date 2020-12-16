Euro
9.5035
-0.31%
Dolar
7.7866
-0.63%
Altın
466.69
-0.13%
Borsa
1.405
0.65%
Bitcoin
152.808
1.45%
EXEN Coin
10.68
-0.74%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bekir Pakdemirli: Fındık alım süresi uzatıldı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım süresinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 12:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bekir Pakdemirli: Fındık alım süresi uzatıldı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), fındık alım sürecine ilişkin yeni kararını açıkladı.

    SÜRE 30 NİSAN'A UZATILDI

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

    "Fındık üreticilerimize müjde. TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."

    Bekir Pakdemirli: Fındık alım süresi uzatıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir