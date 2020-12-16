Bekir Pakdemirli: Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım süresinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), fındık alım sürecine ilişkin yeni kararını açıkladı.

SÜRE 30 NİSAN'A UZATILDI

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık üreticilerimize müjde. TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."