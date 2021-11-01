Bekir Pakdemirli: Gübre desteğini bu yıl için yüzde 25 artırdık

Bekir Pakdemirli: Gübre desteğini bu yıl için yüzde 25 artırdık

Bakan Bekir Pakdemirli, bu yıl çiftçilere verilecek gübre desteği ödemelerinde yüzde 25 artışa gittiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Binası'nda tarımsal desteklere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Bekir Pakdemirli, toplantıda gübre desteğinin artırıldığını duyurdu.

YÜZDE 25 ARTIŞ

Desteği bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25 artırdıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, 2022 yılı için ise tüm ürünlerde yüzde 100 artış olacağını belirtti.

Pakdemirli, sözlerini "Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz." ifadeleriyle sonlandırdı.

ÖDENECEK TUTARLAR

Böylelikle; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira ödenecek.

2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödenecek.

Bekir Pakdemirli: Gübre desteğini bu yıl için yüzde 25 artırdık ViDEO