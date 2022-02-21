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    Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

    Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 16:15
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    Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bekir Pakdemirli, hastalığı nedeniyle çalışmalarını geçici bir süre evden yürüteceğini belirtti.

    "AŞILARIMIZ TAM, DURUMUM İYİ"

    Sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen." ifadelerine yer verdi.

    Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı #1

    Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı #2


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