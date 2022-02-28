Bekir Pakdemirli koronavirüsü atlattı

21 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Bakan Bekir Pakdemirli, salgını kısa sürede yenerek sağlığına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Hastalığı hafif geçiren Bakan Bekir Pakdemirli'den bugün iyi haber geldi.

Yine sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan, son PCR testinin negatif çıktığını açıkladı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Paylaşımda, "Covid-19 test sonucum negatif çıktı. Hamd olsun sağlığımız yerinde, görevimizin başında milletimize hizmet ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.